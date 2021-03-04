الامارات | 220 ألف درهم تعويضاً لطبيبة توقف راتبها 11 شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن 220 ألف درهم تعويضاً لطبيبة توقف راتبها 11 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مارس 2021

سمية الحمادي À الفجيرة

حكمت محكمة الفجيرة بإلزام مستشفى خاص بدفع 220 ألفاً و800 درهم تعويضاً لطبيبة أطفال، بعد أن توقف عن صرف راتبها لمدة تزيد على 11 شهراً.

وقدمت الطبيبة دعوى عمالية تطالب بإلزام جهة عملها بدفع 786 ألف درهم تعويضاً عن رواتبها المتوقفة لمدة تزيد على 11 شهراً بواقع 45 ألف درهم عن كل شهر، كما طالبت بتعويضات على خسائرها المالية والمعنوية وإلزام المدعى عليها ببدل إجازات ونهاية الخدمة وبدل فصل تعسفي وبدل إنذار.

وأفادت الطبيبة بأنها تعمل لدى المستشفى منذ سنوات وفوجئت العام الماضي بتأخر رواتبها ثم انقطاعها بشكل نهائي، مؤكدة أنها كانت تلح على إدارة المستشفى لمعرفة سبب التوقف إلا أنها لم تحصل على إجابة مقنعة.

وأوضحت أنها تتقاضى راتباً قدره 45 ألف درهم، إلا أنها استمرت في العمل رغم امتناع إدارة المستشفى عن سداد راتبها لمدة أكثر من 11 شهراً، مشيرةً إلى أن إنسانيتها كانت تحكمها في البقاء من أجل علاج المرضى، على الرغم من توقف الراتب.

من جانبها، قضت المحكمة بإلزام المستشفى الخاص بدفع مبلغ 220 ألفاً و800 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي وعن بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

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