الامارات | 2692 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و16 وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2692 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و16 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 218 ألفاً و351 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كشفت عن 2692 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 399 ألفاً و463 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 حالة مصابة بتداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1269 حالة.

وأعلنت عن شفاء 1589 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. كما أعلنت الوزارة عن تقديم 73 ألفاً و374 جرعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، ستة ملايين و168 ألفاً و330 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 62.37 جرعة لكل 100 شخص.

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