الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات لاجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 55 بعد المائة (155).

وشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم قبيل انعقاد الدورة على مستوى وزراء الخارجية.

يأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس.

وأقر المجلس إعادة تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي أحمد أبو الغيط، لدورة ثانية، وعدداً من القرارات المعنية بقضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية.

كما ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وانعقد الاجتماع، اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ومشاركة أعضاء اللجنة من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي انعقد اليوم، على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

تضم اللجنة الوزارية كلا من: مصر "رئيسا" ودولة الإمارات والعراق والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقد ناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.