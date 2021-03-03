الامارات | ضبط سائق دهس آسيويا وهرب من المكان بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق دهس آسيويا وهرب من المكان بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة في شرطة أم القيوين، من ضبط سائق قام بدهس شخص من الجنسية الآسيوية ولاذ بالفرار من موقع الحادث، وقال نائب مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد، حميد أحمد سعيد، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة السابعة والربع مساء أمس يفيد بوقوع حادث دهس لشخص وهروب المتسبب في الحادث من المكان.

وأوضح، فور تلقي البلاغ، تم إرسال الدوريات المرورية للبحث والتحري،حيث تم ضبط وإحضار السائق خلال ثلاث ساعات من تسلم البلاغ، كما تم التوصل إلى المركبة المطلوبة في الحادث ومعرفة بيانات (السائق الهارب)، وتحويله للجهات المختصة.

وأضاف، وفقًا للمادة (47) من قانون المرور والسير: فإن التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات، سيغرمبغرامةالتي تقررها المحكمة، بالإضافة لـ (23) نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة (30) يومًا.

وأشار إلى أنه يجب على السائقين الالتزام بقوانين المرور وأخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق، وعدم الانشغال بغير الطريق عند القيادة، وعدم التهاون بإجراءات السلامة لما قد يسببه التهاون من تعريض حياة قائد المركبة ومرافقيه ومرتادي الطريق للخطر.

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