محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان

الإمارات

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة معالي فلاح محمد فلاح الأحبابي.

ويضم المجلس كلاً من سعادة سيف بدر حجى القبيسي، نائباً للرئيس، وسعادة علي خليفة أحمد القمزي، وسعادة محمد علي عبدان المنصوري، وسعادة حمد علي محمد الظاهري، سعادة عمرو سعد عمر المنهالي، والسيد طلال شفيق عبدالله الذيابي، والسيد علي جاسم علي المزروعي.