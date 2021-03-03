الامارات | محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة معالي فلاح محمد فلاح الأحبابي.

ويضم المجلس كلاً من سيف بدر حجى القبيسي، نائباً للرئيس، وعلي خليفة أحمد القمزي، ومحمد علي عبدان المنصوري، وحمد علي محمد الظاهري، عمرو سعد عمر المنهالي، وطلال شفيق عبدالله الذيابي، وعلي جاسم علي المزروعي.

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