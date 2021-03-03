«ريفولي آي زون» تقدّم عدسات طبية مجانية لأبطال خط الدفاع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ريفولي آي زون، العلامة التجارية المختصة بالنظارات ضمن مجموعة ريفولي، عن توسيع نطاق برنامج دعم الرعاية الصحية البصرية لأبطال الخطوط الأمامية #VisionCareForHeroes بالتعاون مع مكتب فخر الوطن، والهادف إلى تقديم عدسات طبية مجانية إلى ما يقارب 100.000 من أبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات.

ومن خلال البرنامج الجديد، سيتمكّن أبطال الخطوط الأمامية الذين قدموا تضحيات ومآثر عظيمة في سبيل حماية كل من يعيش على أرض دولة الإمارات خلال الجائحة، من الحصول على خدمات مخصصة لهم تتضمن تقدم عدسات (1.56 index) أحادية الرؤية من أكثر من 40 متجراً لريفولي حول الإمارات العربية المتحدة.