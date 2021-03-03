مخالفة 13شخصاً لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية بالشارقة

الإمارات

ع+ ع-

خالفت فرق التفتيش الأمنية المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإمارة الشارقة (13) شخصاً، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كوفيد- 19، وذلك ضمن حملتها الواسعة التي تقوم بها، في إطار الجهود الوقائية المكثفة للجهات المختصة بالدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم ضبط الأشخاص أثناء إقامتهم لتجمع بإحدى الساحات الرملية غير المرخصة بمدينة الشارقة لممارسة لعبة الكركيت؛ ومخالفتهم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة للحد من هذا الوباء، وحماية أفراد المجتمع منه.

وأوضح فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة أن فرق التفتيش الأمنية مستمرة في جولاتها التفتيشية، وشدد الفريق المحلي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة، أو تجاوز من قبل المنشآت التجارية، أو الأفراد، وذلك عبر القنوات التي خصصتها لهذا الشأن، وهي مركز الاتصال 901، أو خدمة «حارس» عبر تطبيق شرطة الشارقة، أو عبر البريد الإلكتروني: