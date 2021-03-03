الامارات | وفاة أول سكرتير خاص للشيخ زايد أحمد محمود المحمود البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول سكرتير خاص للشيخ زايد أحمد محمود المحمود البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي السكرتير الخاص للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، أحمد محمود المحمود البلوشي، عن عمر يناهز 99 عاماً.

وعمل البلوشي لأكثر من 40 عاماً سكرتيراً خاصاً للشيخ زايد، خلال فترة توليه مقاليد ممثل حاكم أبوظبي في مدينة العين، منذ العام 1958، ولغاية العام 1974.

وولد أحمد محمود المحمود البلوشي في عام 1923 في منطقة الخريس بمدينة العين، حيث تنقلت العائلة في عدد من مناطق المدينة منذ العام 1958. وعندما توفي جده، جاء الشيخ زايد إلى والده رحمه الله وقدم لهم واجب العزاء وقال لهم: "إن توفي والدكم، فأنا والدكم..". وأمر سموه برعاية شؤون الأسرة، وتولى البلوشي مهام سكرتير خاص لغاية العام 1973.

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