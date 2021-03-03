«النقل المتكامل» و«موانئ أبوظبي» يناقشان التعاون مع اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مركز النقل المتكامل وموانئ أبوظبي مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها مجموعة عمل البنية التحتية لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحضور وفد ياباني يضم عدداً من قادة الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة اليابانية.

وتناولت الورشة سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري والنقل المستدام والخدمات اللوجستية والشحن البحري والموانئ، فيما استعرضت عدداً من المشروعات التطويرية والفرص الاستثمارية المحتملة في تلك المجالات، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.

وقدم مركز النقل المتكامل في الورشة عرضاً سلط الضوء من خلاله على أهمية دور البيانات الضخمة في التخطيط لمستقبل النقل بإمارة أبوظبي، والاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الخاص بتطوير قطاع النقل وتحقيق التنمية المستدامة فيه، حيث تم عرض منهجية جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في فهم سلوك التنقل لمستخدمي شبكة النقل ودراسة الاحتياجات، ووضع الحلول بشكل استباقي في هذا القطاع.

كما أشار مركز النقل المتكامل إلى أن توظيف وتحليل البيانات الضخمة يساعد على توجيه عملية التخطيط بشكل أفضل، ويمكن من وضع السياسات التطويرية المناسبة التي تسهم في تعزيز تنافسية قطاع النقل بإمارة أبوظبي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارة.

بدورها، قدمت موانئ أبوظبي عرضاً حول الدور الريادي الذي تؤديه في تعزيز حركة التجارة العالمية، وربط الأسواق الدولية من خلال مرافقها وقدراتها المتطورة والابتكارات التقنية التي توفرها بوابة المقطع، الذراع الرقمي التابع لها؛ بهدف قيادة الجهود الإقليمية لتبني عملية التحول الرقمي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.