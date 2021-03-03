جامعة الإمارات تعزز أبحاث «التنمية المستدامة»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (‏وام)

أكدت جامعة الإمارات أهمية التنمية المستدامة في عصرنا الحالي على المستوى الدولي، خصوصاً في مجال الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والبشرية.

وقال الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة: إن عدد الأوراق العلمية البحثية لجامعة الإمارات التي تهتم بأهداف التنمية المستدامة والمنشورة في المجلات العلمية العالمية خلال الفترة من 2017 - 2020 بلغ 1836 ورقة بحثية، وهو ما يعادل 40% من مجموع الإنتاج البحثي في جميع التخصصات خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن هدف الصحة الجيدة والرفاهية التامة استحوذت على نسبة 60% من نسبة المنشورات البحثية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 2017 - 2020.. فيما بلغت نسبة المنشورات البحثية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة عن الطاقة النظيفة 11%، وبلغت نسبة المنشورات البحثية عن المدن والمناطق المستدامة 5.5%، بينما بلغت نسبة النشر البحثي للهدف المتصل بالاستجابة للمناخ 5% من مجموع جميع الأبحاث المنشورة وذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة خلال تلك الفترة. وأكد حرص الجامعة على ديناميكية التعاون وتعزيز ارتباطها وتفاعلها مع المجتمع لتقديم خدمات مستدامة ومتكاملة تتطرق للتحديات التي يواجهها المجتمع، من خلال تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية لإقامة المشاريع البحثية.