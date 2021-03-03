«سيجنال» توقع مذكرة تفاهم مع شركتين أوروبيتين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقعت شركة سيجنال - المتخصصة في توفير الحلول المتعلقة بالحرب الإلكترونية والاستخبارات.. مذكرة تفاهم مع شركة MBDA المتخصصة في أنظمة الصواريخ، والتي توفر مجموعة منتجات دولية شاملة تضم أحدث الابتكارات المتقدمة، وشركة CILAS الفرنسية التابعة لمجموعة Ariane والمتخصصة في تكنولوجيا الليزر والبصريات.

وتعتزم الشركات الثلاث استكشاف فرص تطوير أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة في إطار استراتيجية متقدمة للتصدي للمركبات الجوية غير المأهولة. وقع الاتفاقية بالنيابة عن شركة «سيجنال» فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «ايدج» إضافة إلى إريك بيرانجر، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA، وممثل عن شركة CILAS، وذلك بحضور مسؤولين بارزين من الشركات الثلاث. ووفقاً لشروط مذكرة التفاهم، يتولى الشركاء مهمة تحديد فرص التعاون المحتملة في عدة مجالات وأنشطة متعلقة بالليزر عالي الطاقة، مثل التحليل التشغيلي وبنى الأنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف المحتملة واستعراض الأداء. وقال فيصل البناي: «يسعدنا في سيجنال وايدج أن نوفر القدرات والكفاءات المهمة في مجال الطاقة الموجهة للبلاد والمنطقة ككل في إطار استراتيجيتنا الموسعة للاضطلاع بحلول التصدي للمركبات الجوية غير المأهولة. وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع شركتي CILAS وMBDA سيسهم في تعزيز الجاهزية الدفاعية الإماراتية، وتمكين البلاد من بناء مستقبل تقني آمن».