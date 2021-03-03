الامارات | بلدية دبي تغلق 6 مؤسسات خالفت إجراءات مواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق 6 مؤسسات خالفت إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي ست مؤسسات، وخالفت سبعاً أخرى، لمخالفتها التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، أول من أمس، خلال 2386 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية. وأوضحت أنها أنذرت 37 مؤسسة أخرى، فيما بلغت نسبة الالتزام بالإجراءات نحو 98%.

وحسب البلدية، تم إغلاق مقهيي شيشة في منطقة برج خليفة، بسبب الاكتظاظ، وزيادة الأعداد على النسبة المسموح بها، ومغسلتين، إحداهما في منطقة الجافلية، والأخرى في منطقة الضغاية، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية للعاملين. وتابعت أنه تم إغلاق أيضاً مركز لياقة بدنية في «البرشاء جنوب» بسبب الاكتظاظ، إضافة إلى إغلاق مركز تدليك في المطينة، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وشددت على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

مفتشو البلدية يدققون على صحة العاملين وعمليات التعقيم والتطهير.

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