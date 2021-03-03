الامارات | 2721 إصابة جديدة بـ «كورونا» و15 حالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2721 إصابة جديدة بـ «كورونا» و15 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 225 ألفاً و159 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 2721 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 396 ألفاً و771 حالة، ‌كما أعلنت عن وفاة 15 حالة مصابة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1253 حالة، ‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1666 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وأعلنت عن تقديم 66 ألفاً و539 جرعة لقاح «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس ستة ملايين و94 ألفاً و956 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 61.62 جرعة لكل 100 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news