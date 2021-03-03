الامارات | «الخارجية» تحدد 10 أنواع من الوثائق والشهادات القابلة للتصديق

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تحدد 10 أنواع من الوثائق والشهادات القابلة للتصديق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 10 أنواع من الشهادات والوثائق الشخصية التي يمكن للأفراد التقدم بطلب تصديقها في مراكز إسعاد المتعاملين (مراكز التصديقات) داخل الدولة، وهي: الشهادات الدراسية، الشهادات الطبية، شهادات الخبرة، شهادات الميلاد والوفاة، عقود الزواج والطلاق، شهادة لمن يهمه الأمر، عقود العمل، صور جوازات السفر، شهادة الإعالة حصر الإرث (التركة)، والتوكيل الخاص والعام.

وحددت 12 نوعاً من العقود والاتفاقيات التجارية التي يمكن للشركات والمؤسسات التقدم بطلب تصديقها، وهي: قرار محضر اجتماع مجلس الإدارة، الرخص التجارية، عقد تأسيس شركة، شهادة تعهد بفتح أو إغلاق شركة، السجل التجاري، توكيل جلب العمالة، عقود جلب العمالة، عقود معاملة العمرة والحج، الوكالات التجارية، اعتماد الميزانية المالية، تسجيل منتج جديد، تسجيل علامة تجارية.

وأكدت أن الوقت المستغرق لإنجاز خدمة تصديق الأوراق الرسمية والشهادات والفواتير التجارية، هو 12 دقيقة في حال زيارة المراكز، ومن ثلاثة إلى خمسة أيام عمل في حال اختيار خدمة التوصيل داخل الدولة، وتبلغ رسوم التصديق 150 درهماً للشهادات، و2000 درهم للوثائق التجارية.

وذكرت أن الوثيقة المراد التصديق عليها يجب أن تكون مصدقة من وزارة خارجية الدولة الصادرة عنها الوثيقة، وبعثة دولة الإمارات في هذه الدولة في حال كانت الوثيقة صادرة من خارج الدولة، أما في حال كانت الوثيقة صادرة من داخل دولة الإمارات، فيجب أن تكون مصدقة من الجهة الرسمية المعنية باعتماد وتصديق الوثيقة.

ودعت المتعاملين إلى ضرورة التأكد من وجود ختم الجهة المصدرة للمستند قبل التقديم على خدمة التصديق، لافتة إلى أنه يمكن زيارة موقع الوزارة للتقديم على طلب خدمة التصديق الذكي لكل من المستندات الشخصية والتجارية، أو اختيار خدمة البريد أو زيارة مراكز إسعاد المتعاملين بعد حجز الموعد مع ضرورة اصطحاب المستندات الأصلية المطلوبة ورقم إيصال الدفع لاستكمال إجراءات التصديق.

وشرحت أن عملية تصديق الأوراق الرسمية تمر بعدد من الإجراءات هي: التدقيق على الفاتورة، التأكد من صحة الختم والتوقيع، إبلاغ المتعامل برسوم المعاملة وطلب بطاقة الدفع منه، إدخال جهة التصديق في نظام التصديقات الإلكتروني، طباعة الملصق الإلكتروني ولصقه على الشهادة، ثم يقوم موظف خدمة العملاء بالتوقيع على الملصق، وأخيراً يتم تسليم الشهادة بعد التصديق عليها للمتعامل.

ولفتت إلى أنه يمكن التقدم على طلب تصديق الأوراق من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.mofaic.gov.ae، وتطبيق الهاتف الذكي (UAE MOFAIC)، بعثات الدولة في الخارج.

وذكرت الوزارة أن التصديق يعد إجراء يفيد بصحة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المستند سواء الصادر من الدولة أو من خارجها.

وحول عدد المستندات التي يمكن للأفراد تقديمها في طلب واحد، أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يمكن تقديم مستند واحد أو أكثر للخدمة طالما أن المستندات تتبع المجموعة نفسها، فيمكن تقديم مستندات متعددة لغايات التصديق. وتقدم الوزارة خدمة خاصة للمتعاملين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة لتصديق مستنداتهم دون حاجتهم لدخول مراكز التصديقات.

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