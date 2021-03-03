الامارات | «التربية» تحدد خطوات احتساب درجات الطلبة في الفصل الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تحدد خطوات احتساب درجات الطلبة في الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد قطاع العمليات التابع لوزارة التربية والتعليم خطوات لرصد واحتساب درجات الطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الثاني، حسب تعميم أصدره القطاع، أمس، وأرسل إلى المدارس الحكومية في أبوظبي والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري.

وأوضح التعميم أن خطوات واحتساب الدرجات تشدد على ضرورة أن يكون تاريخ التحاق الطالب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ولا يُعفى الطالب من درجات الفصل الدراسي الأول، وترصد للطالب الدرجات الحاصل عليها من المدرسة المنقول منها في حال كانت المدرسة غير معرفة في نظام «المنهل» وهو نظام بيان درجات الطالب على «سيستم» الوزارة، بحيث ترصد درجات المواد المشتركة في خانة درجة الفصل الأول ويرصد للطالب غياب بعذر في المواد التي لم يدرسها.

ومن الخطوات التي تضمنها التعميم، أنه إذا كانت الدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة ليست من 100 درجة، يتم إرسال الشهادة لقسم التقييم والامتحانات لتحويل الدرجات إلى 100 ومن ثم تُرسل إلى المدرسة للرصد، وفي حال كان الطالب غير ملتحق بأي مدرسة في الفصل الدراسي الأول يتم رصد غيابه بعذر لجميع المواد الدراسية في خانة درجة الفصل الدراسي الأول، وكذلك يتم الرصد في المكان المخصص لدرجة نهاية الفصل الدراسي الأول، وتُنفذ عملية الرصد من قبل إدارة المدرسة.

ولفت التعميم إلى أن درجات الطالب سوف تُنقل إلكترونياً بالنسبة للطلبة المسجلين في نظام المنهل في الفصل الدراسي الأول في مدراس التعليم العام الحكومية، وتم نقلهم أو تسجيلهم في مدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج الوزارة في الفصل الدراسي الثاني أو بالعكس، بشرط أن يتم تسجيل الطالب في المسار التعليمي نفسه.

وشدد التعميم على تطبيق هذه الخطوات كافة في حال تم استثناء تسجيل طالب في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري.

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