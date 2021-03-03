الامارات | إلزام موظفين في مؤسسات بعجمان بإجراء فحص «كورونا» أسبوعياً

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام موظفين في مؤسسات بعجمان بإجراء فحص «كورونا» أسبوعياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ في إمارة عجمان عن قرار إلزام مؤسسات محددة بإجراء فحص PCR بشكل دوري أسبوعياً لجميع العاملين لديها، باستثناء الحاصلين على جرعتي لقاح «كورونا»، مع الالتزام بتحميل تطبيق الحصن، ابتداءً من أمس، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس. وتضمن القرار العاملين في المطاعم والمقاهي، ومحال السوبر ماركت، والصالات الرياضية، والصالونات الرجالية والنسائية، ومكاتب استقدام العمالة، وشركات توصيل الأغذية والوجبات، ومغاسل السيارات.

وستنظم فرق التفتيش والرقابة جولات التفتيش على موظفي المؤسسات والشركات المحددة بعد ثلاثة أيام من صدور قرار الإلزام بالفحص.

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