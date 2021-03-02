الامارات | دبي تقدّم اللقاح لجميع الفئات من عُمر 40 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تقدّم اللقاح لجميع الفئات من عُمر 40 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي عن التوسع في حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» لجميع الفئات من سنّ 40 عاماً فما فوق من حاملي إقامة دبي (سارية)، والمقيمين من سن 60 عاماً فما فوق ممن يقطنون دبي ويحملون إقامة أيّ من الإمارات الأخرى، إضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع.

وكشفت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة فريدة الخاجة، أن التوسع يأتي كذلك من ناحية الفئة العمرية للتطعيم بلقاح «فايزر - بيونتك»، ليشمل التطعيم بهذا اللقاح مَن أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بدلاً من 18 عاماً، في حين فتحت «صحة دبي» المجال للتطعيم بلقاح «أكسفورد أسترازينيكا» لمن في عُمر 18 سنة فما فوق.

وأكدت الدكتورة الخاجة أن التوسع في حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتسريع وتيرة حملة التطعيم، الرامية إلى رفع مناعة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ووقايتها من الوباء، واستناداً إلى الأسس العامة للخطة الاستراتيجية للتطعيم التي أعدتها الهيئة أواخر العام الماضي.

وأوضحت أنه «يمكن للفئات المستهدفة من التطعيم حجز موعد مسبق، من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA) ، ومركز الاتصال الموحد عبر الرقم المجاني (800342)».

وأكدت أن «الهيئة تعمل بكل إداراتها وكوادرها المعنية على تبسيط إجراءات الحصول على اللقاح، وتوفير كل السُّبل التي تكفل المناخ الصحي الآمن في جميع المراكز المخصصة للتطعيم، بما يجعل تجربة المتعاملين داخل المراكز أكثر راحة واطمئناناً».

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