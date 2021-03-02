الحوسني: نشهد انخفاضاً لإصابات كورونا بفضل تطبيق البروتوكولات

الإمارات

ع+ ع-

أبوظبي (الاتحاد) - أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، اليوم الثلاثاء، أن هناك انخفاضاً تدريجياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً، تحقق بفضل جهود الدولة في متابعة تطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والاستباق في توفير اللقاحات لكافة أفراد المجتمع.

وأكدت الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول آخر مستجدات الفيروس: تمكنت دولة الإمارات من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة حتى اليوم وتقديم اللقاح لعدد 3,614,070 شخصاً. وبذلك، تم تحقيق نسبة 46.61% من الفئة المستهدفة.

وأضافت أنه "تم، ولله الحمد، توفير اللقاح لـ61.41% من فئة كبار السن والذين يتم التركيز عليهم في الفترة الحالية".

وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي أن دولة الإمارات "تواصل منهجيتها الخاصة بالفحوص الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع حيث تعدى إجمالي عدد الفحوص 31 مليون فحص".

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني "تأتي الإمارات في مقدمة دول العالم التي أجرت فحوصاً لفيروس كورونا نسبة إلى إجمالي عدد السكان، كما أن معدل الإصابة بالنسبة لإجمالي الفحوص يعد من الأقل إقليمياً وعالمياً، ويرجع هذا إلى فاعلية الإجراءات المتخذة، وتطبيق أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".

وأهابت بجميع فئات المجتمع إلى التوجه لأقرب مركز صحي لتشخيص الحالات التي تظهر عليها الأعراض وتزويد الجهات الصحية بالمعلومات عن المخالطين لحمايتهم وحماية الآخرين، خاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض ومضاعفاته.

وأوضحت أن "التقييم المبكر للحالات المصابة والمخالطين يُعدُّ سلاحاً مهماً وفعالاً في الحد من انتشار الفيروس. وبالتالي، الحد من مضاعفات المرض وتقليل الوفيات".

وقالت الدكتورة الحوسني إن "هناك بعض الأشخاص الذين يتهاونون بالأعراض التنفسية التي قد تظهر عليهم ويعتبرونها من الأعراض الطبيعية ولا يتوجهون للفحص أو التشخيص إلى أن تتدهور حالتهم الصحية ويصابوا بأعراض تنفسية حادة مثل ضيق التنفس"، مشيرة إلى أن "أعراض كوفيد- 19 شبيهة بأعراض الإنفلونزا أو الزكام أو نزلات البرد، كما يسميها الكثيرون، ولا يمكن التفريق بينها إلا من خلال المسحة".

وأكدت أن الإصابة بأعراض بسيطة، مثل الحرارة أو الزكام أو السعال، وخصوصاً لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تعد من المؤشرات الواضحة التي تستدعي مراجعة الطبيب المختص وعدم الاكتفاء بالرعاية الصحية الذاتية.