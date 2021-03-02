محاكم رأس الخيمة: 5 مبادرات افتراضية لـ«شهر القراءة»

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك دائرة محاكم رأس الخيمة بفعاليات شهر القراءة الوطني 2021، الذي يقام تحت شعار «أسرتي تقرأ».. بحزمة من المبادرات والفعاليات التي يتم تنظيمها افتراضياً، وتستهدف جميع موظفي الدائرة خلال شهر مارس الجاري.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن شهر القراءة مناسبة سنوية وطنية ثقافية بامتياز تفردت بها دولة الإمارات، انطلاقاً من حرصها على القراءة ولإعداد أجيال قارئة ومتعلمة ومتسلحة بالعلم والمعرفة، فضلاً عن تعزيز القراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع، باعتبار القراءة إحدى القيم الحضارية للشعوب.

وأوضح الخاطري أن الدائرة استعدت لشهر القراءة من خلال تخصيص فريق عمل للإشراف على الفعاليات، ومتابعة مناشط الشهر بما يتواءم مع أهدافه، انطلاقاً من حرص المحاكم في التفاعل مع كافة المبادرات التي تطلقها حكومة الدولة والقيادة الرشيدة.

وأضاف رئيس دائرة المحاكم، قائلاً: «سيتم إطلاق 5 مبادرات افتراضياً احتفاء بشهر القراءة الوطني، وهي: مسابقة بوصلة كتاب، وهي عبارة عن مسابقة داخلية بين الموظفين يتم فيها اختيار الكتاب الذي يرونه مناسباً وتلخيصه ونشر هذه الفوائد للموظفين، وفعالية رصيد لعمر جديد ويتم فيها عقد حلقة نقاشية بين الموظفين لمشاركة معارفهم وخبراتهم وأهم النتائج المحققة من القراءة والمطالعات، ومبادرة استمع لكتاب عبر اختيار كتب متميزة وتحويلها إلى كتب مسموعة بأسلوب شيق، ومبادرة روابط إثرائية وهي عبارة عن اختيار كتب إلكترونية متميزة ونشرها عبر روابط إلكترونية للموظفين، وأخيراً قراءة عابرة يتم فيها عرض مقتطفات من الكتب المتميزة ونشرها للموظفين.



