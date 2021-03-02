الامارات | «طرق دبي» تخالف 14 ألف مركبة ثقيلة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تخالف 14 ألف مركبة ثقيلة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها نفذت حملات تفتيشية على 37 ألفاً و691 مركبة ثقيلة خلال العام الماضي، أسفرت عن 14 ألف و314 مخالفة جراء عدم الالتزام بالشروط الفنية واللوائح والقوانين المعتمدة لمواصفات المركبات الثقيلة.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص، محمد نبهان، إن هذه الحملات والعمليات التفتيشية جاءت ضمن إطار الخطط الاستراتيجية التي يتم وضعها على مدار كل عام، وإنه تم تنفيذ عمليات تفتيشية على 37 ألفاً و691 مركبة ثقيلة، شملت مختلف الطرق الرئيسة والمحورية في دبي، وأسفرت عن تحرير 14 ألف و314 مخالفة شملت الإجراءات الفنية واشتراطات السلامة التي لم يتم الالتزام بها.

وأوضح أن المخالفات الأكثر تكراراً تمثلت في عدم توفر شروط الأمن والسلامة بواقع 3593 مخالفة، ومركبة غير صالحة للسير بمعدل 3428 مخالفة، وعدم صلاحية مصابيح خلف المقطورة وعلى جانبها بـ2008 مخالفات، وعدم صلاحية إطارات المركبة بـ1644 مخالفة، لافتاً إلى أن حملات التفتيش والرقابة شملت أيضاً مركبات النقل التجاري ونقل مياه الصرف الصحي، وغيرها من المركبات الثقيلة التابعة لأنشطة النقل التجارية المرخصة من الهيئة.

وأشار نبهان إلى أن حوادث المركبات الثقيلة قد تكون مميتة واحتمالية تسببها لخسائر بشرية ومادية تكون أكبر بالمقارنة مع أنواع مركبات أخرى، وبالتالي لا بد من ضمان سلامة مستخدمي الطريق سواء المشاة أو السائقين أو المركبات الأخرى، مشدداً على ضرورة توفر السلامة والمتانة والنواحي الفنية في مدى تأهل هذه المركبات وسائقيها اثناء ممارسة أنشطتها بأمان ورقابتها بشكل مستمر الأمر الذي نتج عنه انخفاض ملحوظ في حوادث المركبات الثقيلة للسنوات الأربع الأخيرة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news