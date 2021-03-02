الامارات | الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مارس 2021

تعقد الآن حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض تطورات الوضع الصحي في الدولة وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل العديد من الهيئات والجهات في سبيل التعامل على النحو الأمثل مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومستجدات عملية التخطيط لمرحلة التعافي من الوباء.

الإحاطة الإعلامية: نشهد اليوم انخفاضا تدريجيا في عدد الإصابات ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا، تحقق بفضل جهود الدولة في متابعة تطبيق كافة البروتوكولات الوطنية والإجراءات الاحترازية والاستباق في توفير اللقاحات لكافة أفراد المجتمع.

الإحاطة الإعلامية: تمكنت دولة الإمارات من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة حتى اليوم وتقديم اللقاح لعدد 3,614,070 شخصا وبذلك تم تحقيق نسبة 46.61% من الفئة المستهدفة.

الإحاطة الإعلامية: هناك بعض الأشخاص الذين يتهاونون في الأعراض التنفسية التي قد تظهر عليهم ويعتبرونها من الأعراض الطبيعية ولا يتوجهون للفحص أو التشخيص إلى أن تتدهور حالتهم الصحية ويصابون بأعراض تنفسية حادة مثل ضيق التنفس.

-تمكنت دولة #الإمارات من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة حتى اليوم وتقديم اللقاح لعدد 3,614,070 شخصا وبذلك تم تحقيق نسبة 46.61% من الفئة المستهدفة.

من الصعب تحديد المدة التي ستستمر فيها المناعة لدى الأشخاص، لأننا بدأنا منذ فترة بسيطة في عملية التطعيم. وقد تختلف الفعالية من مريض إلى آخر بحسب استجابته المناعية ونوع اللقاح الذي يتلقاه.

-أظهرت الدراسات العالمية أن نسبة احتمال التعرض لمضاعفات #كوفيد19 والدخول للمستشفى والوفيات تتضاعف لدى الأشخاص الذين تزيد أعماهم عن 60 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة.

- هناك بعض الأشخاص الذين يتهاونون في الأعراض التنفسية التي قد تظهر عليهم ويعتبرونها من الأعراض الطبيعية ولا يتوجهون للفحص أو التشخيص إلى أن تتدهور حالتهم الصحية ويصابون بأعراض تنفسية حادة مثل ضيق التنفس.

-تمكنت دولة الإمارات من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة حتى اليوم وتقديم اللقاح لعدد 3,614,070 شخصا وبذلك تم تحقيق نسبة 46.61% من الفئة المستهدفة.

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