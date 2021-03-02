الامارات | وفاة مواطن في حادث دراجة نارية بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن في حادث دراجة نارية بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب مواطن، يبلغ من العمر 22 عاماً، إثر حادث اصطدام دراجته النارية بمركبة بشارع الكويت في إمارة الفجيرة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن الحادث وقع نتيجة انحراف مركبة كانت تسير في شارع الكويت في الفجيرة بشكل مفاجئ، واصطدامها بدراجة نارية كان يقودها المواطن، ما أدى إلى وفاة الشاب المواطن، فيما أصيب سائق السيارة المتسببة في الحادث (عربي الجنسية) بإصابات بسيطة، نقل على إثرها إلى مستشفى الفجيرة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وناشدت شرطة الفجيرة جميع السائقين الالتزام بالقوانين والنظم المرورية، لتفادي الحوادث، وتحقيق السلامة العامة.

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