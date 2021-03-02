الامارات | "بلدية دبي" تغلق 6 مؤسسات وتخالف 7 لم تلتزم بتدابير "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تغلق 6 مؤسسات وتخالف 7 لم تلتزم بتدابير "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي 6 مؤسسات أمس، وخالفت 7 أخرى، بسبب مخالفة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا.



وأوضحت البلدية أن الإغلاق شمل مقهيي شيشة في منطقة برج خليفة بسبب الاكتظاظ، ومغسلتين في منطقة الجافلية، ومغسلة أخرى فيمنطقة الضغاية، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية للعاملين.

وتابعت تم إغلاق أيضا مركز لياقة بدنية واحد فقط في البرشاء جنوب بسبب الاكتظاظ، إضافة إلى إغلاق مركز تدليك واحد فقط في المطينةلعدم الالتزام بارتداء الكمامات

وذكرت البلدية أنها أنذرت أيضا ٣٧ مؤسسة بسبب محلاظات متعلقة بالتدابير الاحترازية، وذلك خلال ألفين و ٣٨٦ زيارة تفتيشية.

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