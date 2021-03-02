مكتبة الفاتيكان تتسلم 95 نسخة من «وثيقة الأخوّة الإنسانية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تسلمت مكتبة الفاتيكان في روما 95 نسخة من «وثيقة الأخوة الإنسانية» بلغة برايل الإيطالية للمكفوفين، جرى ترجمتها وطباعتها من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وذلك استمراراً لنهجها الذي يدعو للتآخي والتعاون والرحمة.

ويأتي إهداء النسخ لمكتبة الفاتيكان- وهي إحدى أقدم المكتبات وتحوي مجموعة مخطوطات تاريخية مهمة جداً-، استكمالاً لتعاون المؤسسة المثمر والمتميز مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في نشر الوثيقة على مستوى العالم لتوعية أصحاب الهمم في مختلف دول العالم بوثيقة الأخوة الإنسانية التي صدرت عن «لقاء الأخوة الإنسانية»، الذي استضافته الإمارات في فبراير 2019 في أبوظبي برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

بدوره، وجه الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو غيكسوت، أمين سر المجلس البابوي للحوار الشكر لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مبادرتها بترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى لغة برايل بالإيطالية، مضيفًا أن المبادرة التي تنطلق من دولة الإمارات تعزز جسور التعاون والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب، وتخدم فئة اجتماعية هامة يجب إشراكها في جهود نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وهم أصحاب الهمم، بما لديهم من طاقات ومواهب تمكنهم من الإسهام الفاعل في مختلف المبادرات الإنسانية والاجتماعية.

يشار إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفقت واللجنة العليا للأخوة الإنسانية على التعاون في توعية أصحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإنسانية من خلال ترجمتها إلى لغة برايل العربية والإنجليزية للمكفوفين، وتحويلها إلى نصوص مسجلة بلغة الإشارة العربية والإنجليزية المعتمدة للصم.

وقامت المؤسسة بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بإهداء 100 نسخة من الوثيقة تم طباعتها بطريقة برايل للمكفوفين باللغتين العربية والانجليزية إلى مكتبة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية بهدف وصول رسالة الوثيقة الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك إلى أصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية خارج الدولة بمختلف اللغات.

وقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في إطار احتفالها باليوم العالمي للأخوة الإنسانية وبمشاركة منتسبيها من أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بجمع أصحاب همم من جنسيات ودول العالم المختلفة في إنشاء حديقة بشعار الأخوة الإنسانية في مقرها الكائن في منطقة المفرق بأبوظبي، وذلك تعبيراً عن التضامن والتعاضد بين شعوب العالم على أرض دولة الإمارات.