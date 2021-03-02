محمد الشرقي يترأس اجتماع مجلس إدارة الفجيرة لتنمية المناطق

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق - في مكتبه بالديوان الأميري - الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة المؤسسة، خلال العام 2021، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس المؤسسة، والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على موازنة العام 2021 والخطط المستقبلية التطويرية للمؤسسة في مجال التحول الرقمي والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى المشاريع المجتمعية المُنجَزة وقيد الإنشاء.

وأثنى سموه على جهود المؤسسة في الحرص على تطوير خدماتها الحكومية وأنشطتها المجتمعية، وفق أفضل الممارسات والتوصيات، بما يسهم بالارتقاء في خدمة الوطن، ودعم مسيرة تنميته الشاملة.