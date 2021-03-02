الكعبي يستقبل السفير الأفغاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس، بمقر الهيئة في أبوظبي، أحمد جاويد سفير جمهورية أفغانستان لدى الدولة، والوفد المرافق له.

ورحب الدكتور الكعبي بالسفير الأفغاني، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط بين قيادة وشعبي البلدين في شتى المجالات الدينية والعلمية والتنموية، تلك العلاقة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في الشأن الديني بين الدولتين، وتعزيز التواصل، واطلع الكعبي السفير على برامج الهيئة ورؤيتها، وما حققته من إنجازات في الشأن الديني، وإشاعة روح التسامح والتعايش السلمي، وترسيخ معاني الأخوة والسلام والقيم الإنسانية النبيلة، مؤكداً الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والذي مكن الهيئة من الارتقاء برسالتها وتنفيذ رؤيتها واستراتيجيتها بتميز وطموح.

من جانبه، أشاد السفير الأفغاني بروح التواصل الإيجابية التي لمسها خلال الزيارة، مؤكداً أزلية العلاقات الراسخة بين القيادتين والشعبين، ومثمناً الدعم المتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الأفغاني، ووقوفها معه في جميع شؤون الحياة.