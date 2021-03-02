الامارات | شرطة رأس الخيمة تدشن مركز الاتصال الموحد «901»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تدشن مركز الاتصال الموحد «901» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، مركز الاتصال الموحد، الذي يتم من خلاله تقديم كل الخدمات، والرد على استفسارات الجمهور، من خلال الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة (7/‏‏‏24).

وقال النعيمي إنه تم تشكيل فريق عمل خاص بالمركز، برئاسة رئيس قسم التميز المؤسسي في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، المقدم يوسف عبدالله الطنيجي، بهدف تعزيز ودعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

وأضاف أنه سيتم تخصيص الرقم (901) للرد على استفسارات وبلاغات وشكاوى الجمهور غير الطارئة والبسيطة، وتوفير الخدمات الشرطية والمرورية والجنائية والمجتمعية والدعم الفني، والبالغ عددها 93 خدمة، من خلال هذا الرقم في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص رقم (999) لاستقبال الحالات والبلاغات الطارئة، ما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في سرعة الاستجابة لهذه النوعية من البلاغات، والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص بالسرعة القصوى، بما يحافظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news