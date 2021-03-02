الامارات | شرطة أبوظبي تعزز النزاهة الوظيفية بـ «لأماناتهم راعون»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعزز النزاهة الوظيفية بـ «لأماناتهم راعون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الثانية من حملة التوعية «لأماناتهم راعون»، التي تستهدف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز النزاهة الوظيفية في المجتمع بالحفاظ على المال العام، والبعد عن الكسب غير المشروع.

وأفاد مدير إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي، العقيد مطر معضد المهيري، بأن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي بعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية، أو الرشوة، أو التزوير، وعدم محاباة شخص أو جهة على حساب الآخرين، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات، مؤكداً على دور الجمهور في التعاون مع القطاعات الشرطية.

وأكد أن حكومة الإمارات وضعت آليات مناسبة لضبط أية تجاوزات قد تسيء إلى الوظيفة العامة، حفاظاً على سلامة الجهاز الإداري والصالح العام، وفي الوقت ذاته تهتم بإبقاء بيئة العمل صالحة، تتوطد فيها النزاهة والشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص، مؤكداً دور كل مؤسسة وجهة حكومية وخاصة في تكريس النزاهة الوظيفية، وتوعية الموظفين بقيم النزاهة، وتعزيز الرقابة الداخلية، والوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية، ورفع الوعي حول الأمانة الوظيفية.

وأشار المهيري إلى أن مجتمع الإمارات استطاع تحقيق النجاح والريادة في تعزيز النزاهة والشفافية، ما أسهم في الارتقاء بالوظيفة إلى مراتب عليا.

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