الامارات | مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان لدعم المرافق الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان لدعم المرافق الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي طائرتين، لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية من المركز اللوجستي، التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي إلى السودان، عن طريق «الإمارات للشحن الجوي»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووصلت الطائرتان اللتان انطلقتا من مطار دبي إلى مطار الخرطوم تباعاً، محملتين بإمدادات تزن 54 طناً مترياً بقيمة تناهز الثلاثة ملايين درهم، ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 700 ألف شخص، وتشمل المساعدات معدات طبية للطوارئ، ومعدات حماية الموظفين، والإمدادات الطبية الخاصة بالاختبارات المعملية، استجابةً لحالة الطوارئ الصحية والأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان، وحرصاً على توفير الأدوية الضرورية للحفاظ على الحياة، وكذلك تقديم الإمدادات الطبية، حيث ستسهم المساعدات في سد النقص الحاد بالأدوية في المرافق الصحية، وتعزيز قدرتها على مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي موظفين تقنيين للدعم اللوجستي، إلى جانب الإمدادات الطبية، من مقر المنظمة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لتسريع الاستجابة للطوارئ الصحية، دعماً لموظفي منظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية.

وكانت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قد فعّلت جسراً جوياً، خلال الأشهر من سبتمبر إلى ديسمبر من عام 2020، لنقل المساعدات المقدمة من المجتمع الإنساني الموجود في مقر مدينة بدبي، لدعم وإغاثة المتضررين من الفيضانات المدمرة في السودان، ومساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين، الفارين من منطقة تيغراي في إثيوبيا إلى السودان.

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