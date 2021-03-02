الامارات | محمد بن راشد يتسلّم رسالة خطية من سلطان عُمان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتسلّم رسالة خطية من سلطان عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة خطية، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتضمنت الرسالة تهنئة جلالة سلطان عُمان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ الذي وصفه جلالته بالإنجاز العظيم لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللعرب عموماً.

كما تطرقت الرسالة التي نقلها سفير سلطنة عُمان لدى الدولة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، له في أبراج الإمارات في دبي ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إلى «إكسبو دبي 2020» والتأكيد على مشاركة سلطنة عُمان الشقيقة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات في رحاب مدينة دبي في أكتوبر المقبل.

وقد رحّب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالسفير العماني، متمنياً له النجاح في مهمته وأداء مهام عمله على أكمل وجه بما يخدم العلاقات الأخوية والمصالح الوطنية العليا للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وحمّل سموه البوسعيدي تحياته لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وتمنياته لجلالته دوام الصحة والسعادة والتوفيق، ولشعبه مزيداً من التقدم والتطور والرخاء.

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