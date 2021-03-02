الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أسنان»

طالب قراء في دبي بتخصيص عيادات أسنان للحالات الطارئة في المستشفيات التابعة لـ«هيئة الصحة»، للتخفيف من معاناة من يداهمهم الألم ليلاً، إذ يتعين عليهم الانتظار لليوم التالي لحجز موعد، وهو أمر يصعب احتماله على كثير من المرضى.

تخطيط

طالب سائقون بإعادة تخطيط شارع الدفاع بأبوظبي، في الجزء الواقع بعد إشارة شارع المطار، إذ أكدوا أن خطوط الحارات غير متوافقة مع مثيلتها قبل الإشارة، الأمر الذي يتسبب في إرباكهم، وقد يتسبب في حوادث جانبية.

ترويج

أشار متعاملون إلى أن مندوبين يتبعون بنوكاً تعمل في السوق المحلية، يكتفون بالإشارة إلى مزايا العروض التي يروجون لها ويصرفون النظر عن الشروط والأحكام، موضحين أنه لدى سؤالهم عن هذه الشروط، فإنهم يذكرونها على عجل من دون تفاصيل، قبل أن يتابعوا شرح المزايا مرة أخرى.

رسوم

طالبت إحدى الجامعات الخاصة في الدولة الطلبة المسجلين لديها بسداد القسط الثاني، وإلا سيتم فرض غرامة تأخير، وسط دهشة أولياء الأمور وتساؤلهم عن هذه الطريقة التي تشبه طريقة البنوك لا الجامعات؟!

إشارات

طالب سائقون الجهات المختصة في إمارة الشارقة، بتركيب إشارات مرورية على دوار التعاون لجعل الحركة المرورية أكثر أماناً، خصوصاً أنه دوار كبير وتكثر عليه حركة السيارات في جميع الاتجاهات، وينطوي الدخول إليه على مخاطرة.

إنارة

أفاد سكان بمنطقة المجاز في الشارقة بتعطل أعمدة الإنارة بشكل متكرّر، في الشوارع المتفرعة من شارع جمال عبدالناصر.

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