الامارات | «العمليات المدرسية»: مدير المدرسة مسؤول عن رصد غياب الموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن «العمليات المدرسية»: مدير المدرسة مسؤول عن رصد غياب الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم على مسؤولية مدير المدرسة أو من ينوب عنه عن التبليغ في حال عدم التزام الموظف بمواعيد العمل الرسمية أو الغياب غير المبرر بمستند رسمي، من خلال تعميم أصدره إلى القطاع، أول من أمس.

وأشار التعميم الذي أرسله قطاع العمليات إلى إدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال ومراكز التعليم المستمر في إمارة أبوظبي، إلى أن مدير المدرسة أو من يمثله أو الرئيس المباشر غير مخولين لمنح الموظفين المنقطعين عن العمل أو الموجودين خارج الدولة لأي سبب كان موافقة للعمل عن بُعد. وشرح أن ذلك يتطلب موافقة لجنة الموارد البشرية لقطاع العاملين بالمدارس، من خلال رفع طلب لموظف الدعم المدرسي التابع للمدرسة ليقوم بإجراءاته في عرض الطلب على الجهة المعنية للبت فيه والإفادة بالرد.

من جهة أخرى، أبلغ قطاع العمليات المدرسية، إدارات المدارس الحكومية في أبوظبي، أمس، بتقليص مدة الحصة الدراسية إلى 30 دقيقة بدلاً من 45 دقيقة، مع الحفاظ على تضمين خمس دقائق بين الحصص الدراسية، وتضمين فترة الاستراحة خلال اليوم الدراسي بحيث تكون 15 دقيقة، اعتباراً من أمس.

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