الامارات | إغلاق مطعم «داربار السريع» بالمفرق لتدني النظافة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم «داربار السريع» بالمفرق لتدني النظافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق مطعم «داربار السريع» في مدينة المفرق الصناعية، لمخالفته القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وتدني مستوى النظافة، وخطورته على الصحة العامة.

وأفادت بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، حيث صدرت بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات، إضافة إلى تنبيه بالإغلاق لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، ما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت أن أمر الإغلاق يستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

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