بتوجيهات محمد بن راشد.. نقل مساعدات إنسانية وإمدادات طبية إلى السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تم تسيير طائرتين لنقل مساعدات إنسانية وإمدادات طبية إلى السودان.

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر «بتوجيهات محمد بن راشد، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تسير طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية إلى السودان دعماً لجهود مكافحة وباء كوفيد-19».

وأضاف الحساب: «من المتوقع أن يستفيد من تلك الإمدادات والمساعدات 700 ألف شخص».