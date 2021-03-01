الامارات | ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س..

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند 03:51 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزرالثاني عند الساعة 21:28 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:04 والمد الثاني عند الساعة 00:06 والجزر الاول عند الساعة 17:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:33 .

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