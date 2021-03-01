الامارات | افتتاح نفق التأمين في الفجيرة و3 معابر للمشاة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نفق التأمين في الفجيرة و3 معابر للمشاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبد الله الظنحاني، بأنه تم افتتاح نفق التأمين على امتداد مشروع شارع الشيخ حمد بن عبدالله بسعة ثلاثة مسارات في الاتجاهين، أمس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة لإنجاز ثلاثة معابر للمشاة حسب أعلى المعايير العالمية المتبعة لضمان سلامة عبور المشاة على طول المشروع.

وأشار الظنحاني إلى أن طريق حمد بن عبدالله يخترق مركز المدينة من طريق الشيخ خليفة إلى الكورنيش ويصل الى طريق كلباء وطريق خورفكان، ويقلص زمن الرحلة 73% من 15 دقيقة إلى أربع دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للطريق 100%، من 10 إلى 20 ألف مركبة يومياً.

وتابع أنه تم افتتاح نفق النجميات الشهر الماضي الذي أسهم في انسيابية الحركة المرورية، وسيتم الانتهاء من النفق الثالث الجاري تنفيذه على الطريق، مطلع إبريل المقبل.

ولفت إلى أن إدارته حددت السرعات على شارع حمد بن عبدالله وتزويده بأجهزة رادار وكاميرات لرصد حركة المركبات، بهدف خفض الحوادث المرورية وتحقيق السلامة العامة وضبط حركة السير.

وأضاف الظنحاني أنه تم تزويد الشارع بثلاثة ممرات مشاة، لتأمين سلامة المشاة والحد من حوادث الدهس والإصابات والوفيات، مؤكداً أن السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة من أهم المسببات لحوادث الدهس.

وأفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن المشروع تضمن توسعة الطريق إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه وتحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق وإشارات ضوئية، مع طريق خدمي ومواقف، فضلاً عن إنشاء ممرات مشاة.

وذكرت الوزارة أن كلفة مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق بلغت 250 مليون درهم، كما تم إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق، من أجل زيادة القدرة الاستيعابية للشارع ، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية على الطريق، وتوفير طريق خدمة في الأماكن الممكنة لذلك.

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