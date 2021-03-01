«برجيل» يقدم علاجاً جينياً لإنقاذ توأم إماراتي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

في محاولة لإنقاذ حياة توأم إماراتي يبلغ من العمر سبعة أشهر، قدم مستشفى برجيل التابع لـ«في بي إس للرعاية الصحية» بنجاح علاجاً جينياً متقدماً يهدف إلى استبدال المورثات الجينية المصابة بالخلل. وبدعم كريم من حكومة الإمارات العربية المتحدة وقياداتها، تم تنفيذ العلاج بنجاح من قبل المستشفى بأبوظبي على التوأم الذي تم تشخيص إصابته بنوع نادر من ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول، والذي يعتبر الأكثر خطورة وترتفع فيه نسبة الوفيات إلى حدٍّ كبير.

فبعد زيارة مستشفى برجيل لإجراء تقييم عصبي على يد الدكتور حسين مطليك، الاستشاري في طب الأطفال، تم تشخيص إصابة الرضيعين بمرض عصبي عضلي نادر ناجم عن خلل جيني وحيد وله نتائج مدمرة على صحة المريض، يطلق عليه ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول والمعروف أيضاً بمرض ويردنج هوفمان.