اليوم أولى ندوات مارس في «نيويورك أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

يستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية الافتراضية خلال شهر مارس الجاري. وتتضمن الندوات الافتراضية جلسات نقاشية حول عددٍ من الموضوعات ذات الأهمية العالمية التي تشمل الهوية والسياسة والدبلوماسية والفنون.

ويستهل برنامج شهر مارس أولى الندوات اليوم في اليوم الأول من الشهر بجلسة حوارية تحت عنوان «فن وقوة الخطبة العربية: الماضي والحاضر»، وفي يوم 22 مارس تعقد جلسة بعنوان «المساحات الجانبية: الفن وروايات الهجرة».

وتعقد ندوة أخرى يوم 23 مارس المقبل بعنوان «التبادل عبر الخطوط الدينية»، والتي ستسعى إلى استكشاف الحدود التاريخية والثقافية والجغرافية ونقاط الاتصال بين شعوب أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم منذ بداية الإسلام وحتى الحاضر القريب.