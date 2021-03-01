مصائد فرمونية جافة لمكافحة سوسة النخيل في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

نجحت بلدية مدينة العين في القضاء على آفة سوسة النخيل الحمراء باستخدام تقنية المصائد الفرمونية الجافة عبر تطبيقها خلال عام 2020 في واحات مدينة العين والمنازل، وذلك لتقليل أعداد النخيل المصابة من هذه الآفة التي تؤثر على إنتاجية النخيل.

وقال المهندس سهيل التميمي من قسم مكافحة الآفات الزراعية بالبلدية، إن هذه التقنية مرت بمراحل عدة من الدراسة والاختبار، من خلال التجربة التي ركزت على كيفية جذب حشرة سوسة النخيل، وذلك للتحدي في الطرق المستخدمة في خروج هذه الحشرة من باطن الأرض والقضاء عليها، ولكن بعد استخدام التقنية كانت نتائج التجربة جيدة جداً ومشجعة في استخدامها بديلاً عن المصائد التقليدية التي تشكل طبقة من العفن على سطح الماء وعائقاً باصطياد الحشرة.

وأضاف أن التصميم الخارجي الهرمي للمصيدة من خلال الخطوط المحفورة بالسطح الخارجي الذي يسهل عملية دخول الحشرة وعدم مقدرتها على الخروج، وذلك لميلان السطح الداخلي للمصيدة ونعومته وأيضاً وجود خيوط من النايلون، تشكل عائقاً كبيراً للسوسة لعدم وجود الرطوبة، وتركيز الحرارة العالية في المصيدة.

وأشار التميمي إلى أن هذه التقنية تعد الأفضل من بقية الوسائل الأخرى من خلال سهولة استخدام الجهاز الذي لا يحتاج إلى عمالة مدربة لتشغيله، كما أن مدة تشغيله ومتابعة تنظيفه لا تحتاج إلى أكثر من دقيقة وأيضاً انخفاض تكلفة الصيانة مقارنة بالأجهزة التقليدية التي تحتاج إلى صيانة دورية كل أسبوع أو عشرة أيام، وذلك لاستخدامها مصائد جافة يمكن زيارتها كل ثلاثة أشهر للتأكد من مستوى الفيرمون، بالإضافة إلى أن المواد المستخدمة في هذه التقنية صديقة للبيئة لعدم استخدامها مواد كيميائية تضر بالتربة.

ووصلت أعداد المصائد التي استخدمت هذه التقنية في عام 2020 إلى 2459 مصيدة توزعت على الواحات والمنازل في مدينة العين، والتي ساهمت في التخلص من ما يزيد عن 38 ألف حشرة «سوسة النخيل»، ما ساعد على زيادة الدخل المادي من ثمار النخيل وتلبية احتياجات الصحة العامة.