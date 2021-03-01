الامارات | "الاتحادية للموارد البشرية" و"الجليلة" تطلقان حملة لعلاج مريض بالتصلب اللويحي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للموارد البشرية" و"الجليلة" تطلقان حملة لعلاج مريض بالتصلب اللويحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة حملة خيرية ضمن مبادرة "سندهم أمانة" المجتمعية، لتغطية نفقات علاج الشاب عبدالله، الذي فقد مصدر رزقه الوحيد جراء إصابته بمرض التصلب اللويحي المتعدد منذ العام 2013، وهو في أمس الحاجة لاستكمال العلاج، وتوفير الدواء باهظ الثمن.

وفي هذا الصدد أوضحت حنان محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، أن هذه الحملة تأتي في إطار التعاون القائم بين الهيئة ومؤسسة الجليلة في مجالات العمل الخيري والإنساني، لافتاً إلى أن المؤسستين نفذتا خلال العامين الماضيين العديد من الحملات الخيرية ضمن مبادرة "سندهم أمانة"، والتي جاء إطلاقها بهدف التكفل بنفقات علاج العديد من مرضى الحالات الإنسانية من ذوي الدخل المحدود.

وذكرت أن الحملة تهدف إلى التكفل بنفقات علاج الشاب عبدالله الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعاني منذ 8 سنوات من مرض التصلب اللويحي المتعدد، مبينةً أن عجزه عن تغطية نفقات العلاج المكلف، وعدم انتظامه في المراجعات الدورية للمستشفى، نتج عنهما العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة التي أفقدته القدرة على أداء أبسط المهام اليومية، وهو ما تسبب في نهاية المطاف في خسارته لوظيفته التي تعد مصدر دخله الوحيد.

وأشارت حنان بن نصيف إلى أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير، والمساهمة في علاج الشاب، وذلك من خلال حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، داعيةً كافة أفراد المجتمع لدعم الحملة، والتبرع بـ 10 دراهم عبر إرسال كلمة "سند" في رسالة نصية قصيرة عبر اتصالات أو دو إلى الرقم 4202، أو التبرع بـ 50 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206، أو التبرع بـ 100 درهم على الرقم 4209، و500 درهم على الرقم 4409.

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