الامارات | حملة تفتيشية في خورفكان لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية في خورفكان لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية خورفكان، بالتعاون مع شرطة خورفكان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حملات تفتيش مسائية على صالونات الحلاقة الرجالية والمطاعم والمطابخ، وغيرها من القطاعات الأخرى، للتأكد من التزام روادها والعاملين فيها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، التي وضعتها الجهات المعنية لمحاصرة فيروس «كوفيد-19»، ومنعه من الانتشار.

وشملت الحملات زيارة وتفتيش ما يقارب 20 موقعاً مختلفاً في المدينة، واتخاذ الإجراء المناسبة حيال عدم الملتزمين، وأسفرت عن تحرير تنبيهين وستّ مخالفات.

وقالت البلدية إن قسم الصحة العامة وقسم الخدمات البيئية، ينفذان حملاتهما التفتيشية باستمرار حفاظاً على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار.

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