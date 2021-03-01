الامارات | بلدية الفجيرة تستعرض آليات صيانة مساكن مدينة محمد بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تستعرض آليات صيانة مساكن مدينة محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت بلدية الفجيرة آليات الحصول على تصاريح الصيانة وإقامة إضافات داخلية للمستفيدين الجدد في مساكن مدينة محمد بن زايد بإلامارة، منعاً لتعرضهم لأي مخالفات أو إنذارات، مؤكدة أن أي تغيير أو تعديل أو صيانة ينبغي فيها المحافظة على الطابع المعماري لواجهة المنازل، وأن تتوافق مع شكل المسكن.

وأكد مدير البلدية المهندس محمد الأفخم، أنه تم السماح بتركيب مظلة وإنترلوك وكرفان للمنازل ضمن شروط، مشيراً إلى أنه ينبغي تسجيل المستفيدين من الدفعة الثانية من مساكن المدينة الذين يرغبون في وضع إضافات عبر مراكز خدمة المتعاملين أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تقديم طلب الإضافة في قسم التخطيط العمراني واختيار نوع الخدمة لكل تصريح مع إرفاق مخطط الأرض موضح عليه موقع المظلة أو الإنترلوك أو الكرفان مع تحديد القياسات.

وأشار إلى أنه على كل من يرغب من أصحاب المنازل بالمدينة في عمل إضافات للبناء، عليه أولاً استخراج رخصة بناء في قسم المباني، ومن ثم تكليف استشاري معتمد من بلدية الفجيرة لتقديم طلب اعتماد مخططات معمارية لقسم التخطيط العمراني، وإرفاق موافقة وزارة الطاقة والبنية التحتية على الإضافة المطلوبة مدعمة بالمخططات المعمارية للمسكن القائم.

وأكد أن اعتماد المخططات الإنشائية وطلب رخصة صيانة يكونان في قسم المباني بالبلدية، مشيراً إلى أن شروط الصيانة والإضافات يتم توضيحها للمستفيدين أثناء تسليمهم المنازل.

ولفت إلى أن البلدية اتخذت إجراءات وقائية لازمة لضمان سلامة المتعاملين من خطر انتشار فيروس كورونا، عبر تفعيل طرق تقديم الخدمات لعملائها في الإمارة بوسائل أكثر أماناً وحماية لهم، من خلال خدمة «الدريشة» من أجل تقديم الخدمة والحصول عليها في أسرع وقت، بالإضافة للخدمات المتاحة على موقع البلدية الرسمي أو مركز الاتصال المجاني.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، كشفت عن تسليم 200 مسكن كدفعة أخيرة وهي الثالثة لمدينة محمد بن زايد بالفجيرة، بعد الانتهاء من تسليم محاضر المساكن الجديدة للدفعة الثانية من مستفيدي المساكن في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

• على من يرغب في عمل إضافات للبناء عليه أولاً استخراج رخصة بناء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news