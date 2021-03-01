الامارات | موظف تأمينات يختلس اشتراكات العملاء

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف تأمينات يختلس اشتراكات العملاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام موظف سابق في شركة تأمين بأن يؤدي للشركة 69 ألفاً و700 درهم، قيمة ما اختلسه من اشتراكات العملاء، والتعويض عما تكبدته الشركة من مصروفات تقاضٍ، بعد إدانة المتهم جزائياً بتهمة خيانة الأمانة واختلاس المال وتبديده.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام موظف سابق لديها بأن يؤدي لها 99 ألفاً و730 درهماً، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها موظفاً في قسم خدمة العملاء، وكان مسؤولاً عن تجديد بطاقات التأمين الصحي للعملاء، واستولى لنفسه على مبلغ 46 ألفاً و700 درهم ولم يودعها في حساب الشركة، وحرر عنه القضية الجزائية، وأسندت له تهمه الاختلاس وخيانة الأموال، وتمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة.

وأكدت المحكمة أن مواد قانون المعاملات المدنية ينصّ على أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة إدانة المدعى عليه في الحكم الجزائي بالحبس لمدة شهر، وإلزامه بالمصروفات، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 64 ألف درهم، وإلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 5000 درهم عن كل الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم.

• «أبوظبي الابتدائية» ألزمت المتهم بأن يؤدي لشركته 69 ألفاً و700 درهم.

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