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الامارات | إنذار 6 متاجر في الفجيرة لمخالفتها الإجراءات الوقائية

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سمية الحمادي ■ الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنذرت بلدية الفجيرة ستة مراكز تخفيضات ومتاجر تسوّق لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

وذكرت أن قسم الصحة العامة أجرى حملات تفتيش مفاجئة لـ14 منشأة في الإمارة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المنظمة لسير العمل، وبالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، لافتة إلى أن قسم الصحة يتولى مسؤولية حماية الصحة العامة في الإمارة والمناطق التابعة لها.

وأشارت إلى أن حملات التفتيش تضمّنت التأكد من سريان البطاقات الصحية للعاملين، إضافة إلى توعيتهم بضرورة غسل اليدين، وإيقاف من تظهر عليه أعراض تنفسية عن العمل، ووتوجيهه إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحص.

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكز المخالفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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