الامارات | إطلاق "برنامج الاتصال الرقمي" لمسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "برنامج الاتصال الرقمي" لمسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات "برنامج الاتصال الرقمي" بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وذلك بهدف تعزيز مهارات مدراء ومسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية عبر سلسلة جلسات تفاعلية تُعقد افتراضيا في الفترة من 14 مارس إلى 8 ابريل 2021، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والأكاديميين المختصين في شتى مجالات الاتصال الرقمي محليًا وإقليمياً وعالميًا.

يأتي البرنامج ضمن الجهود الحكومية للارتقاء بالكوادر الاتصالية على مستوى الحكومة الاتحادية بشكل عام، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة في الاتصال بصورة خاصة، حيث يقوم البرنامج على أسلوب متطور يدمج بين الجانبين النظري والعملي بشكل فعال، وعبر الجمع بين الجلسات التدريبية والنقاشات والتنفيذ العملي للمشاريع، وذلك لتعزيز قدرة المشاركين على فهم المحاور المطروحة، ووضع الآليات لتطبيقها عملياً، وبما يلبي الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وأولويات الاتصال.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات سعيد العطر، أن الاتصال الرقمي هو المستقبل، وتبني الوسائل الرقمية المتطورة يعد نهجاً راسخاً للحكومة في دولة الإمارات ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الاستعداد للمستقبل عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وقال: يلعب برنامج الاتصال الرقمي دورا محوريا في رؤيتنا لتعزيز أدوات التواصل الحكومي، ومن خلال استهداف مسؤولي الاتصال في أكثر من 40 جهة اتحادية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من رفد إعلامنا الوطني بفكر جديد مبتكر، وقادر على المضي برسالته قُدماً في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

وأضاف سعيد العطر: الإمارات قصة ملهمة.. ونحتاج اتصال مواكب لآخر المستجدات ومتواجد على مختلف القنوات لننشر رسالتها للعالم .. وتمكينها من تحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دول العالم.

محاور برنامج الاتصال الرقمي

يأتي "برنامج الاتصال الرقمي" الذي سيتم عقده في الفترة من 14 مارس إلى 8 ابريل 2021 ضمن استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين المختصين في مجال الاتصال، حيث تنبع أهمية البرنامج من قدرته على دعم المهارات والخبرات للمتخصصين في الاتصال في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمستجدات والتوجهات الحديثة لعمليات الاتصال الرقمي، وبما يمكنهم من رسم تواجد حكومي فعال على مختلف قنوات الاتصال.

وقد تم تصميم البرنامج، الذي يشهد مشاركة واسعة لخبراء ومتخصصين ومحاضرين من مؤسسات أكاديمية رفيعة المستوى، بما يراعي التطورات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال الفترة الماضية، وما نتج عنها من متغيرات تتطلب تطوير سياسات اتصال تتناسب مع الواقع الجديد، وترفع من جاهزية برامج الاتصال ضمن منظومة العمل الحكومي على النحو الذي يضمن صياغة رسائل واضحة تعكس الأهداف للجهات الاتحادية وتبرز نهجها للتعامل مع المرحلة القادمة.

ويتناول البرنامج محاور عملية الاتصال الرقمي بصورة متكاملة، بدءاً بالتخطيط الاستراتيجي، ومن خلال التركيز على العناصر اللازمة لتطوير الاستراتيجية الرقمية للجهات الاتحادية وكيفية صياغة خطط العمل الكفيلة بتحقيقها على النحو الأمثل.

كما يناقش البرنامج إنتاج المحتوى الخاص بالمنصات الرقمية، ومن خلال التعريف بالأنواع المختلفة للمحتوى والوسائط المناسبة، بالإضافة إلى النشر والمشاركة.

وأخيراً يتناول البرنامج تحليل البيانات على المنصات الرقمية، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل قادرة على تحقيق النجاح وصياغة الأهداف على النحو الأمثل، على أن يقوم المشاركون في البرنامج مع ختامه بإعداد "المشروع النهائي" أو دراسة حالة تتضمن كافة المعلومات التي اكتسبوها خلال البرنامج.

متحدثون وخبراء دوليون

ويقدم جلسات البرنامج نخبة من أهم الأكاديميين المختصين في مجال الاتصال الرقمي، وعلى رأسهم "مات بيلي" الذي يقوم بتدريس الإعلام والتسويق الرقمي في جامعة "ديوك"، ويتم استخدام منهجه التدريبي في العديد من المؤسسات التعليمية المرموقة مثل جامعة "روتجرز"، وجامعة "ديوك"، وموقع التعليم والتدريب الرائد "سبمليلرن"، ودورات "لينكدن إن" التعليمية.

يشارك في البرنامج أيضا "جريج جاربوي"، الأكاديمي والمختص في الاتصال الرقمي والمحتوى الإلكتروني من جامعة ورتجرز، رئيس قسم تدريس الفيديو والمحتوى التسويقي في موقع "سيبمليرلن" منذ عام 2007، حيث قام بتطوير منهج "سيبمليرلن" وترخيصه لعشرات الجامعات والكليات والمؤسسات التدريبية في جميع أنحاء العالم وله العديد من المؤلفات في مجال الاتصال والتسويق.

كما يشارك في البرنامج عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاتصال الرقمي، منهم "كايلب جاردنر"، المسؤول عن الاستراتيجية الإلكترونية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بالإضافة إلى مارك شايفر الذي يعد واحداً من رواد التسويق على مستوى العالم، وتعتبر مدونته من أفضل المدونات المختصة في التسويق على مستوى العالم، وله 7 سبع كتب ضمن الأكثر مبيعا.

جدير بالذكر أن "برنامج الاتصال الرقمي" يترجم توجيهات القيادة في دولة الإمارات للاستثمار في الكوادر والمواهب الإماراتية، ورفدها بالمعارف المتقدمة والخبرات اللازمة لدعم منظومة العمل الحكومي ومتطلباته، وبما يسهم في تحقيق أهداف حكومة الإمارات لتكون ضمن الأفضل في العالم.

ويمكن لمسؤولي الاتصال في الجهات الاتحادية التقديم في البرنامج عن طريق أكاديمية الإعلام الجديد، ومن خلال الموقع الإلكتروني https://share.hsforms.com/1y5sdaRVGQzyu4HqdQv7KyQ4ok5i.

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