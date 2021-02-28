"اعتماد القابضة" تحقق نجاحاً كبيراً خلال مشاركتها في فعاليات "آيدكس 2021"



أعلنت مجموعة اعتماد القابضة الاماراتية – الشركة الرائدة في الصناعات الأمنية والدفاعية- عن نجاح مشاركتها في معرض آيدكس 2021 الذي أختتمت فعالياته مؤخراً في مركز أبوظبي للمعارض، حيث تمكنت المجموعة من ابرام عدد من الاتفاقيات والصفقات الهامة وبحث التعاون مع عدد من الشركات العالمية المشاركة.

قال خالد آل علي رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة اعتماد القابضة :" قد أكد تنظيم فعاليات معرض آيدكس 2021 نجاح أبوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة في احتضان فعاليات هذا الحدث العالمي ، واتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ضمنت استمرار فعاليات المعرض بكل نجاح وسط المشاركة والحضور الكبيرين".

وأضاف آل علي:" حرصنا على استعراض أحدث المنتجات والصناعات التي ابتكرتها وطورتها " اعتماد القابضة"، والتي تشكل إضافة نوعية إلى القطاع الدفاعي والأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جرى عرض مجموعة من الصناعات النوعية التي نفخر بانتاجها وتصنيعها مثل طائرات بدون طيار التي تستخدم لأغراض التدريب والمراقبة أو الأهداف، أجهزة الرادار، كاميرات المراقبة المتطورة للمنشآت الحيوية والحدود والمدن، أجهزة الحماية السبرانية والإلكترونية، أجهزة الإتصال المشفرة، حيث يجري تصنيعها باشراف كوادرنا الإماراتية المواطنة ، ونفخر بتصنيعها بالدولة بنسبة 100%".

وأكد آل علي ان المشاركة في فعاليات معرض " آيدكس 2021" قد حقق المزيد من النجاح في مسيرة الشركة ، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل على تقديم وتوفير أفضل الخدمات والمعدات التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية".

وأوضح آل علي أن الشركات الاماراتية التي كان لها حضور بارز في فعاليات معرض آيدكس قد حرصت على عرض صناعاتها ومنتجاتها المتطورة في العديد من المجالات البرية والبحرية والجوية ، كما استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطوير التكنولوجي في هذا المجال الهام، موضحاً أن هذا دليل على حرص القيادة الرشيدة على دعم ورعاية الصناعة الوطنية الاماراتية في المجال الدفاعي والامني، والجودة العالية التي تحرص عليها الامر الذي يعزز من ثقة العملاء في صناعاتنا الدفاعية والأمنية الاماراتية .