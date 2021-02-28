خبر مفرح لمحبي الحدائق المائية: حديقة لاجونا واتربارك المائية تفتح أبوابها من جديد وتقدم عرضًا لا يفوّت عند الحجز المبكر

استعدوا لليوم المرتقب، فحديقة لاجونا واتربارك المائية ستفتح أبوابها من جديد يوم 25 فبراير، وذلك بعد شهر من أعمال الصيانة. واحتفالًا بتلك المناسبة، يمكن لمحبي الحديقة وزوارها شراء تذكرة حصرية للحجز المبكّر بسعر مخفض، وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط!

يستمر العرض بين يومي 22 – 25 فبراير فقط، حيث تحتفي حديقة لاجونا واتربارك المائية بإعادة افتتاحها من خلال هذا العرض المدهش الذي يتاح عبر الإنترنت فقط للمقيمين في دبي. تباع تذاكر الحجز المبكر بسعر لا يصدّق قدره 125 درهمًا إماراتيًا للكبار و99 درهمًا فقط للأطفال – ونظرًا للتخفيض الهائل، فلا بد أنها ستنفد سريعًا، فسارع بالحجز الآن!

تعدّ حديقة لاجونا واتربارك المائية الوجهة المثالية للباحثين عن يوم كامل من المرح والمتعة في الشمس! ويمكن للزوار استخدام العرض الترحيبي المدهش في أيام الأسبوع أو نهايات الأسبوع، وذلك حتى 31 مارس – مما يعني فرصًا بلا حدود للاستمتاع بالألعاب والمياه والاسترخاء!

احجز الآن واستمتع لاحقًا، فعرض الحجوزات المبكرة بمناسبة إعادة الافتتاح يسمح لمحبي الحديقة المائية بتخطيط زياراتهم في الوقت المناسب لهم مع الاستفادة من الخصم! وبفضل التنوع الكبير في مرافق الحديقة، كالألعاب التي تحبس أنفاس محبي المغامرات والمنزلقات المائية المذهلة، فهي مناسبة لمختلف الأذواق فيما يمكن للراغبين بالاسترخاء الاستمتاع بمياه "ليزي ريفر" أو السباحة في البركة الواسعة أو أخذ قسط من الراحة والاسترخاء في واحدة من المقصورات الفاخرة المطلّة على مياه الخليج العربي.

تفتح الحديقة المائية أبوابها من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً، وتحرص الحديقة على صحة وسلامة ضيوفها عبر تطبيق كافة التوجيهات الحكومية والتدابير الاحترازية التي تطبق في كافة النقاط بالحديقة المائية. ومن تلك التدابير تخفيض أعداد رواد الحديقة ومحطات التعقيم، بالإضافة إلى تشجيع الضيوف على ارتداء أقنعة الوجه عند التنقل في أنحاء الحديقة.

لا مجال للانتظار، فالعرض لن يدوم طويلًا! حديقة لاجونا واتربارك المائية تقدم برنامجًا حافلًا بالمرح مع عرض لا يفوّت للحجز المبكر بمناسبة إعادة افتتاحها.

تفتتح حديقة لاجونا واتربارك المائية أبوابها من جديد بعد شهر من أعمال الصيانة الدورية حرصًا على سلامة الضيوف في كافة الأوقات! لمزيد من المعلومات أو لحجز التذاكر والاستفادة من خصومات الحجز المبكر، الرجاء زيارة الرابط: https://www.lagunawaterpark.com/en

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