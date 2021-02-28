ريبوك تحتفل باليوم الوطني لدولة الكويت بإطلاق عرض خاص لمدة أربعة أيام في متاجرها

احتفالاً بحلول اليوم الوطني الستين لدولة الكويت، كشفت ريبوك عن إطلاق عرضها الخاص (إشتري واحد واحصل على الثاني مجاناً)، وذلك لمنتجات محددة من ريبوك في متاجرها في الكويت، ويبدأ العرض من تاريخ 24 فبراير لغاية 27 فبراير 2021، وتضم المنتجات التي يشملها العرض العديد من إبداعات ريبوك المميزة من الأحذية الرياضية والإكسسوارات ومجموعة متنوعة من الملابس الرياضية.

هذا وسوف يستفيد عشاق علامة ريبوك والمتسوّقون من هذا العرض، وسوف يتمكنون من تسوّق العديد من منتجات تشكيلة ريبوك الجديدة، والتي تشمل الألبسة الرياضية والألبسة الغير رسمية والأحذية الرياضية الجديدة التي تم تصميمها بالشراكة مع أهم دور التصميم العالمية، إلى جانب العديد من الإكسسوارات العصرية.

كما وتدعو ريبوك عشاق العلامة والجمهور عامةً للاحتفال بهذه المناسبة الغالية بمسؤولية وتقدير الفرص والجهود التي تقدمها دولة الكويت لمواطنيها وللمقيمين على أرضها الطيبة، وتعزيزاً لروح الاحتفال تتعاون ريبوك مع عدد من أهم المؤثرين الاجتماعيين في الكويت، والمتخصصين في عالم الأزياء والتصميم مثل فيصل الصقر صاحب متجر الأزياء الغير رسمية والمقهى بونكا ، وولاء الأساك مصممة الأحذية الرياضية الأنيقة، ومسعود بلوشي محترف التصميم الرقمي، وكما تهدف ريبوك من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على المواهب الكويتية الشابة في المجتمع، والاحتفال بإرث دولة الكويت العريق وحضارتها المزدهرة كما هي في عيون أبنائها من جيل الشباب الواعد.

الجدير بالذكر بأن العرض متوفر حصرياً في متاجر ريبوك في ذا أفينيوز مول ومول 360 من تاريخ 24 فبراير ولغاية 27 فبراير 2021.

للمزيد من المعلومات حول عرض العيد الوطني لدولة الكويت الرجاء زيارة صفحة ريبوك على تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي.