وجهة "ذا فاونتنز" الترفيهية في ياس مول تستقبل الزوار مجدداً

: أعلنت إدارة وجهة "ذا فاونتنز" الترفيهية في ياس مول، عن استعدادها لاستقبال الجمهور مجدداً ضمن الوجهة الترفيهية النابضة بالحياة كل يوم اعتباراً من الساعة 8.30 صباحاً، حيث يتمكن المقيمون والزوار في أبوظبي من الاستمتاع بخيارات منافذ الوجهة من الترّاسات الخارجية، إلى جانب العروض اليومية للنوافير الراقصة بين الساعة 12 ظهرًا و11 مساءً، والتي تبدأ كل 30 دقيقة على النحو التالي : من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 عصرًا - عرض النوافير الموسيقية، ومن الساعة 2.30 عصرًا حتى 6 مساءً - عرض النوافير من دون موسيقى، ومن الساعة 6.30 مساءً حتى 11 مساءً - عرض النوافير الموسيقية، وكما تقدم الوجهة بحلّتها الجديدة تجارب ترفيه متنوعة ترضي مختلف الأذواق والأعمار بما تضمّه من 13 مطعمًا ومنفذًا عائليًا، والتي شملت مؤخراً افتتاح كافيه رينفورست ومطعم رزوى غار.

هذا وتقع وجهة "ذا فاونتنز" الترفيهية في ياس مول بين عالم فيراري أبوظبي ومشروع كلايم أبوظبي الذي يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأطول جدار تسلق داخلي، وهي تعتبر مقصداً للزوار لأخذ استراحة في مجموعة متنوعة من ترّاسات المطاعم الخارجية الفسيحة المطلة على النوافير. كما تتميّز "ذا فاونتنز" بأجواء السكينة التي تعزّزها مناظر الواجهة البحرية وتجارب تناول الطعام بأسعار معقولة ترضي مختلف الأذواق والأعمار، وتجدر الإشارة إلى أن وجهة "ذا فاونتنز" الترفيهية في ياس مول تلتزم ببروتوكولات السلامة، كما أن جميع المنافذ تطبّق إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم الصارمة التي توصي بها حكومة الإمارات العربية المتحدة.

المنافذ الجديدة:

يقع كافيه رينفورست في قلب وجهة "ذا فاونتنز" الترفيهية، وهو يقدّم تجارب تناول طعام وسط أجواء تحاكي الغابة، وتقدم المأكولات الفاخرة ضمن تصميمات خارجة عن المألوف. ويتيح المنفذ للعائلات فرصة تجربة تناول الطعام في أحضان الغابة مع ما يحيط بهم من مجسمات ميكانيكية للحيوانات البرية كالفيلة والفهود والتماسيح والغوريلا، فيما تفاجئهم العروض والحركات المبهرة للديكورات الحية.

وتضمّ قائمة رينفورست كافيه مجموعة واسعة من المأكولات الأميركية والعالمية التي يحبها الصغار والكبار على حد سواء، وتشمل ناتشو اللافا، وفاهيتا الأمازون، وبرجر رينفورست، وغيرها. كذلك، تعطي التأثيرات الخاصة المميزة والمجسمات الإلكترونية المتحركة ورذاذ الأمطار الاستوائية والشلالات المتدفقة والعواصف الرعدية لمستها الخاصة على هذه المغامرة المفضّلة لدى الصغار.

هذا وبإمكان أولئك الذين يتطلّعون إلى إضافة بعض التوابل إلى تجربة تناول الطعام الخاصة بهم التلذّذ بالأطباق النباتية الهندية الشمالية الشهية لدى مطعم رزوى غار الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا في وجهة "ذا فاونتنز". ويرحّب المنفذ المستوحى من تقاليد الطعام الراجاستانية بالضيوف ضمن أجواء مريحة تعبق بروائح المأكولات المنزلية الطازجة والتقاليد العريقة. وبإمكان رواد مطعم رزوى غار الاستمتاع بالعروض اليومية الخاصة التي تبعث على الحنين وتذكّر ببساطة المنزل، إلى جانب الأطباق التقليدية المفضّلة والمحضّرة بشغف وبأقل نسبة من الزيوت من دون استخدام صودا الخبز.

العروض الخاصة

سيكون ضيوف وجهة "ذا فاونتنز" الترفيهية في ياس مول على موعد مع العروض الخاصة الموسمية للاحتفال بكافة المناسبات من بينها اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم عبر مجموعة واسعة من المنافذ. وتضمن "ذا فاونتنز" للجميع قضاء أوقات مليئة بالمرح من خلال الفعاليات اليومية، وإمكانية الوصول السهل إلى مختلف نقاط الجذب ومرافق التسوق، كل ذلك ضمن وجهة واحدة.

تقدّم وجهة "ذا فاونتنز" الترفيهية وجبات الفطور والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، والتي استلهمت من كافة أنحاء العالم ليستمتع بها جميع أفراد الأسرة. بدءًا من الوجبات السريعة ووصولاً إلى المأكولات المنزلية، تُعدّ "ذا فاونتنز" وجهة جديرة بالزيارة للاستمتاع بالتجارب الداخلية والخارجية في الموسم الشتوي في جزيرة ياس.